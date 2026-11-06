Украинские военные могут готовить операторов беспилотников в Мали не только для участия в вооружённых конфликтах на территории Африки, но и для возможных атак в Европе и США. Такое предположение высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

В беседе с NEWS.ru политолог допустил, что полученные боевиками навыки впоследствии могут использоваться за пределами африканского континента.

По мнению эксперта, Киев способен представить предполагаемое сотрудничество с вооружёнными группировками как помощь в обеспечении безопасности. Кошкин считает, что подобная формулировка может позволить украинской стороне избежать международного разбирательства.

«Украина замаскирует учения в Мали под развитие безопасности», — предположил политолог.

Кошкин также допустил, что прошедшие подготовку боевики могут действовать против властей различных государств, в том числе за пределами Африки. Среди потенциальных направлений он назвал Европу, Латинскую Америку и даже Соединённые Штаты.

Ранее Life.ru сообщал о призыве СВР усилить превентивную борьбу с терроризмом на фоне интереса вооружённых группировок к технологиям украинских беспилотников. Замдиректора ведомства Михаил Максимович предупредил, что развитие технологий БПЛА создаёт дополнительные угрозы международной безопасности, и выступил за расширение мер противодействия.