В Службе внешней разведки России призвали усилить превентивную борьбу с международным терроризмом. Заместитель директора ведомства Михаил Максимович считает, что для предотвращения новых угроз необходимо активнее использовать законодательные, экономические и разведывательные инструменты.

Такую позицию он озвучил на «Диалоге ШОС плюс по вопросам безопасности». Одним из поводов для беспокойства стали поступающие в российскую разведку сведения об интересе террористических группировок к технологиям применения беспилотников.

По словам Максимовича, международные террористические организации стремятся наладить взаимодействие с Киевом, чтобы получить соответствующие технологии.

Ранее Life.ru рассказывал о сообщении СВР, согласно которому участники мексиканских наркокартелей проходили подготовку в рядах ВСУ. По утверждению российской разведки, не менее 80 боевиков осваивали там сборку и боевое применение беспилотников.

Ещё один случай международного взаимодействия спецслужб произошёл в начале ноября. ФСБ поблагодарила американскую сторону за предупреждение о возможной террористической угрозе в московском «Царицыно». После проверки поступившей информации силовики задержали подростка, публиковавшего в соцсетях материалы с угрозами.