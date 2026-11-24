Концерн «Калашников» сохранил правовую защиту товарного знака Baikal сразу в 45 зарубежных странах, включая государства Евросоюза и Канаду. Регистрация будет действовать ещё десять лет — до 31 марта 2037 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Речь идёт о товарном знаке, принадлежащем Ижевскому механическому заводу, который входит в концерн. Международная регистрация охватывает 13-й класс МКТУ — огнестрельное оружие и боеприпасы.

В список вошли Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизия, европейские государства, страны Ближнего Востока и Африки. Кроме того, в 2026 году права на бренд Baikal ещё на десять лет продлили в Гонконге, Канаде и Индии.

Коммерческий директор Ижевского механического завода Олег Сапожников отметил, что сохранение международной регистрации позволит продолжить поставки продукции на зарубежные рынки. По его словам, с 2021 года объём продаж в странах, где продлена защита бренда, превысил 900 млн рублей.

В настоящее время товарный знак Baikal зарегистрирован более чем в 50 государствах. Под этой маркой выпускают пневматические пистолеты и винтовки для обучения, тренировок и спортивных соревнований.

История производства пневматического оружия на Ижевском механическом заводе началась ещё в 1944 году, во время Великой Отечественной войны. После перерыва выпуск такой продукции возобновили в 1955 году.

АО «Ижевский механический завод» остаётся одним из крупнейших российских производителей пистолетов, служебного оружия и средств самообороны.