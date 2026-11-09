Концерн «Калашников» представит в Москве новейшее стрелковое оружие, доработанное с учётом опыта специальной военной операции. Посетителям Международного форума обеспечения коллективной безопасности покажут современные автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и беспилотные летательные аппараты.

Мероприятие пройдёт 10 и 11 ноября в Центре международной торговли. Как сообщили в концерне, особое место в экспозиции займут образцы вооружения, конструкцию которых ижевские специалисты усовершенствовали с учётом боевого применения.

«Значительная часть экспозиции ведущего оборонного холдинга России, наряду с известными беспилотными летательными аппаратами и экипировкой, традиционно посвящена современному боевому стрелковому оружию, большую часть которого ижевские мастера усовершенствовали на опыте его применения в зоне проведения СВО», — рассказали в компании.

В частности, гостям продемонстрируют несколько вариантов автоматов АК-12, АК-15 и АК-19. Среди других экспонатов заявлены снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), винтовка Драгунова (СВД) и СВ-98. Также на выставке представят пистолет-пулемёт ППК-20 и пистолеты Лебедева. В концерне отметили, что последние пользуются спросом как у российских силовых ведомств, так и у зарубежных заказчиков.

Форум состоится в рамках председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Организаторами выступают МИД РФ и Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Всего в выставочной программе заявлено участие 27 предприятий и разработчиков, которые продемонстрируют решения в сфере оборонной промышленности, робототехники и безопасности.

Ранее «Калашников» отгрузил российским военным крупную партию модернизированных автоматов АК-12. Перед отправкой оружие прошло плановые испытания и получило положительную оценку заказчика. Помимо основной модели, предприятие разработало укороченный АК-12К и малогабаритный АК-12СК, ориентируясь на запросы военнослужащих.