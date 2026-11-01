Европа может сменить тон уже в 2027 году: Политолог объяснил, что подтолкнёт НАТО к диалогу с Россией
Политолог Самонкин допустил смягчение позиции НАТО по России в 2027 году
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Страны НАТО могут начать пересматривать свою риторику в отношении России уже в 2027 году. К такому сценарию способны привести политические перемены в Европе, влияние Вашингтона и накопившиеся внутренние противоречия. Такое мнение высказал политолог Юрий Самонкин в беседе с «Абзацем».
По оценке эксперта, сторонники президента США Дональда Трампа в европейских странах уже подталкивают свои правительства к пересмотру отношений с Москвой. Дополнительным фактором Самонкин считает разногласия между отдельными государствами НАТО и Киевом.
Политолог также обратил внимание на контакты российского руководства с представителями Северной Европы. По его мнению, возможное восстановление диалога со странами региона может стать одним из сигналов изменения европейского политического курса.
«Если сейчас вслед за европейскими и северными странами начнётся восстановление отношений, а мы прекрасно видим, как сейчас цикл политиков меняется, то европейский вектор больше на 2027 год будет корректироваться», — предположил Самонкин.
Эксперт не исключил, что к пересмотру риторики постепенно подключатся Германия и Франция. Впрочем, сам он признал, что пока такой сценарий выглядит маловероятным.
Ещё одной причиной возможных перемен Самонкин назвал усталость европейского общества от политических конфликтов, экономических трудностей и напряжённой международной обстановки. По его оценке, дополнительное давление на европейские правительства может оказать изменение американской политики в отношении финансирования НАТО.
Между тем сообщения о возможных изменениях в риторике уже появились в западных СМИ. 30 октября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что представители Пентагона призвали ряд союзников по НАТО, в том числе страны Балтии, сдержаннее высказываться о России. При этом Североатлантический альянс официально сохраняет прежнюю оценку Москвы как угрозы безопасности и продолжает поддерживать Украину.
Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил увеличение числа европейских политиков, готовых к контактам с Москвой. Представитель Кремля подчеркнул, что расширение такого диалога будет зависеть от позиции самих европейских государств. При этом возможное подключение новых участников не должно повлиять на уже запланированные переговоры по Украине.
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