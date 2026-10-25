Европейские власти сами усугубляют внутренние проблемы, но вместо исправления ошибок предпочитают обвинять Россию и США. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Европа саморазрушается, потому что ее бюрократы отказываются исправлять свои катастрофические ошибки в миграции, энергетике и разжигании войн. Они предпочитают изворачиваться и перекладывать вину на США и Россию», — написал Дмитриев.

По мнению главы РФПИ, европейские чиновники не готовы пересматривать решения, которые привели к проблемам в миграционной и энергетической сферах. Вместо этого, считает он, политики ищут причины происходящего за пределами собственных государств.

Свою публикацию Дмитриев сопроводил фрагментом интервью президента России Владимира Путина журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Российский лидер прокомментировал обвинения Москвы в причастности к массовым беспорядкам в европейских странах. Путин назвал попытки связать Россию с уличными протестами «совсем явным перебором». Он обратил внимание, что первоначально европейские политики пытались объяснить происходящее влиянием США, а затем переключились на Москву.