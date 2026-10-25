«То США, то Россия»: Путин уличил европейских лидеров в поиске виноватых вместо решения проблем

Европейские власти не пытаются разобраться в причинах массовых беспорядков, а предпочитают искать виновных за пределами своих стран. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По оценке российского лидера, подобная реакция говорит о слабости некоторых европейских руководителей.

«И это плохо для них. Почему? Потому что они тогда не анализируют происходящее событие, не ищут причины того, что происходит, а просто на кого-то сваливают. То на США, теперь вот на Россию», — сказал Путин.

Президент обратил внимание, что первоначально в Европе пытались связать протесты с политикой действующей американской администрации. В частности, звучали предположения, будто массовые выступления стали следствием поддержки Вашингтоном правых партий и движений. Позднее, по словам Путина, обвинения переключились на Москву.

Российский лидер считает, что таким образом политики уходят от ответственности за происходящее в собственных государствах. Вместо анализа ситуации и поиска решений они перекладывают вину на внешние силы, полагает он.

Поводом для обсуждения стали в том числе сообщения о поиске «российского следа» в итальянских протестах. По данным Bloomberg, правительство Джорджи Мелони запросило информацию о возможном иностранном вмешательстве в беспорядки. При этом доказательств причастности России к их организации представлено не было.

Ранее Life.ru рассказывал, что 24 октября во Франции на акции против роста цен вышли 410 тысяч человек, по данным местного МВД. Профсоюзы оценили число участников значительно выше — в 800 тысяч. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией в нескольких городах. В тот же день участники протестов в Риме проникли на территорию Колизея. После прибытия правоохранителей демонстранты покинули памятник.