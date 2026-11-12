Европейские страны рискуют согласиться на пересмотр системы безопасности континента ради возможности участвовать в переговорах по Украине. С таким предупреждением выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал перед саммитом Европейского политического сообщества в Дублине. Как пишет Financial Times, политик назвал сложившуюся ситуацию дипломатической ловушкой.

По мнению главы эстонского правительства, Россия не должна участвовать в определении будущего европейской безопасности. Михал опасается, что обсуждение новой архитектуры позволит Москве вновь поднять вопрос об ограничениях на расширение НАТО и военном присутствии альянса в Восточной Европе.

Таллин выступает против пересмотра действующих механизмов безопасности и считает, что европейским государствам необходимо сосредоточиться на прекращении конфликта на Украине. Эстонский премьер предостерёг союзников от переговоров, которые могут привести к обсуждению российских требований.

Позиция Михала прозвучала на фоне разногласий между европейскими лидерами. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил странам Европы выработать собственный подход к мирному урегулированию и активнее участвовать в дипломатических контактах с Москвой.

При этом государства Балтии опасаются, что прямой диалог с Россией приведёт к уступкам в вопросах безопасности. В частности, речь идёт о возможных ограничениях на размещение вооружений и пересмотре принципов деятельности НАТО.

Дополнительную напряжённость создают переговоры России, США и Украины. По данным Financial Times, европейские представители стремятся получить место за столом обсуждений, поскольку возможные договорённости затронут не только Киев и Москву, но и весь континент.

При этом единой позиции относительно дальнейшего диалога с Россией в Европе пока нет. Одни государства допускают обсуждение отдельных соглашений по контролю над вооружениями, другие выступают против пересмотра существующего порядка безопасности.

Кристен Михал и ранее выступал против возобновления прямого диалога с Москвой. Как сообщал Life.ru 6 ноября со ссылкой на Politico, премьер Эстонии призвал европейские государства сосредоточиться на санкционном давлении, а не пытаться договориться с Владимиром Путиным. По мнению политика, переговоры способны ослабить позиции ЕС, тогда как экономические ограничения он считает более эффективным инструментом. Михал также выступил против стремления Европы стать посредником в урегулировании украинского конфликта.