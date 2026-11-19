Варшава выступила против согласования с Москвой европейской позиции на мирных переговорах по Украине. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам перед вылетом в Берлин, где должна состояться встреча союзников Киева.

«Никто не намерен консультироваться с Россией по поводу того, каким должен быть европейский аспект этих переговоров», — подчеркнул польский премьер. Его слова приводит Gazeta.pl.

Выступление Туска состоялось на фоне трёхстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Польский премьер рассчитывает, что американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер расскажут европейским участникам встречи в Берлине о результатах переговоров в Китае.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль отказался выдвигать требования к составу европейской переговорной делегации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что соответствующее решение страны Европы должны принять самостоятельно. По итогам саммита в Дублине представлять их интересы договорились Франция, Германия, Италия, Польша, Великобритания и институты ЕС.