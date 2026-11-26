Торговый дефицит Евросоюза в торговле товарами с Китаем достиг €113,9 млрд в третьем квартале 2026 года. Это рекордный показатель. КНР сохранила статус крупнейшего поставщика товаров в ЕС: на неё пришлось 22,3% всего импорта объединения. Такие данные 26 ноября опубликовало статистическое агентство Евростат.

За июль — сентябрь Евросоюз ввёз из Китая товаров на €163 млрд. Следом идут США (€100,9 млрд, или 13,8% импорта), Великобритания (€43,7 млрд, 6%), Швейцария (€39,3 млрд, 5,4%) и Норвегия (€34,6 млрд, 4,7%). В сравнении с третьим кварталом 2025 года сильнее всего вырос импорт из Норвегии — на 46,5%. Поставки из Китая увеличились на 14%.

Главным направлением европейского экспорта стали США: туда страны ЕС отправили товаров на €137 млрд (19,7% всего экспорта). Далее расположились Великобритания (€94,2 млрд, 13,6%), Швейцария (€61 млрд, 8,8%), Китай (€49,1 млрд, 7,1%) и Турция (€28,3 млрд, 4,1%). При этом экспорт в КНР за год практически не изменился, сократившись на 0,1%.

На фоне растущего торгового дисбаланса Евросоюз рассматривает возможность ужесточения экономических мер против Пекина. В октябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать до конца года предложение о расширении торговых полномочий объединения. В чрезвычайной ситуации новый механизм позволит полностью закрыть доступ на европейский рынок для продукции страны, которую сочтут наносящей ущерб экономике ЕС. Среди возможных адресатов таких мер агентство назвало Китай.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 2025 году дефицит ЕС в торговле товарами с Китаем достигал €1 млрд в день. Она назвала такой дисбаланс переломным моментом и пообещала использовать все имеющиеся инструменты, чтобы изменить ситуацию в отношениях с Пекином.

Ранее Life.ru сообщал, что фон дер Ляйен признала усиление зависимости европейской промышленности от Китая. По её словам, за пять лет импорт из КНР вырос на 45%, а зависимость ЕС от поставок ряда критически важных видов сырья превысила 80%.