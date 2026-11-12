Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейские государства самостоятельно выработать общую позицию по украинскому урегулированию и вернуть себе инициативу в диалоге с Россией. Об этом французский лидер заявил журналистам на саммите Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает газета Le Figaro.

По словам Макрона, прежде чем выбирать представителя для переговоров с Москвой, европейским странам необходимо определиться, чего они хотят добиться для Украины и самой Европы. Только после согласования общих целей можно обсуждать состав участников дипломатического процесса.

«Содержание определяет формат», — подчеркнул президент Франции, добавив, что европейцы должны вновь проявить инициативу в разговоре с Россией, а уже затем определять механизм переговоров.

Отвечая на вопрос о готовности лично стать европейским переговорщиком, Макрон заверил, что намерен и дальше участвовать в решении этих вопросов. В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас важнее добиться участия президента России Владимира Путина в переговорах по Украине, чем назначать специального представителя от Европы.

Ранее Life.ru сообщал, что США предложили России подготовить проект нового соглашения о европейской безопасности, предусматривающего взаимные меры по снижению напряжённости между Москвой и западными государствами. Инициативу выдвинули американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время консультаций в Абу-Даби. Вашингтон рассчитывает получить от российской стороны не только перечень требований, но и конкретные предложения, которые могли бы убедить европейские страны в отсутствии военной угрозы. Американская администрация также допускает обсуждение ограничений на расширение НАТО и присутствие сил альянса в Восточной Европе.