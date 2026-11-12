Европейское политическое сообщество (ЕПС), созданное по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, может не пережить его ухода с поста. Часть европейских политиков и дипломатов настолько разочаровалась в работе объединения, что рассчитывает на его закрытие после смены власти в Париже в 2027 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Главная претензия к ЕПС — обилие встреч при недостатке практических результатов. По словам собеседников издания, европейские столицы всё меньше заинтересованы в новых дискуссионных площадках, которые требуют времени, но не приводят к конкретным решениям.

Такое настроение, по оценке одного из дипломатов, объясняет и сдержанную реакцию на другую инициативу — предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен учредить Европейский совет безопасности. Идея создания ещё одной структуры не вызвала особого энтузиазма.

Макрон выступил с инициативой ЕПС в 2022 году, после начала конфликта на Украине. Формат задумывался как площадка для политического диалога между государствами Евросоюза и европейскими странами за его пределами. Однако, по мнению критиков, за четыре года регулярные саммиты так и не превратились в действенный механизм принятия решений.

При этом официально сворачивать работу сообщества никто не собирается. График встреч составлен до конца 2028 года, а будущие саммиты намечены в Швейцарии, Греции, Азербайджане и Латвии. Таким образом, недовольство отдельных участников пока не означает, что объединение действительно прекратит существование.

Очередная встреча ЕПС проходит 12 ноября в Дублине. В повестке — Украина, безопасность Европы, энергетика, конкурентоспособность и искусственный интеллект. На следующий день лидеры Евросоюза соберутся отдельно, чтобы обсудить дальнейшую политику объединения, включая возможное назначение представителя для переговоров с Россией.

Ранее Life.ru сообщал, что вопрос о специальном переговорщике с Москвой включили в программу встречи 13 ноября. По данным EUObserver, европейские лидеры намерены сначала согласовать полномочия будущего представителя, а обсуждение конкретных кандидатур перенести на декабрь.