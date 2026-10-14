Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 11:04

«Европейская солидарность» публично разорвала все связи с Гончаренко* из-за его призыва к переговорам

Нардеп Гончаренко* лишился членства во фракции «Европейская солидарность»

Обложка © ТАСС / Анна Марченко

Обложка © ТАСС / Анна Марченко

Алексей Гончаренко* официально лишился места во фракции «Европейская солидарность». Решение принято после его «миротворческой» инициативы, которую сам парламентарий назвал «гойдой». Теперь он официально имеет статус внефракционного депутата.

Конфликт внутри политического объединения назревал несколько недель. Поводом послужила публичная активность парламентария, которая вызвала резкое отторжение у руководства. Коллеги сочли его действия вредящими имиджу политической силы.

С этого момента скандальный политик продолжит работу в сессионном зале в качестве рядового внефракционного деятеля. Этот шаг полностью отрезает его от партийных ресурсов и координации голосований.

Гончаренко* внесли в базу «Миротворца»** после призывов к переговорам
Гончаренко* внесли в базу «Миротворца»** после призывов к переговорам

Ранее Гончаренко* написал в местной газете о ситуации на Украине. По его словам, страна теряет людей на фронте и в тылу, сталкивается с оттоком населения и ухудшением экономической ситуации. Депутат также заявил, что у Украины не хватает собственных средств не только для ведения боевых действий, но и для содержания государства. Гончаренко* призвал признать сложившуюся ситуацию и сосредоточиться на поиске мирного решения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar