Алексей Гончаренко* официально лишился места во фракции «Европейская солидарность». Решение принято после его «миротворческой» инициативы, которую сам парламентарий назвал «гойдой». Теперь он официально имеет статус внефракционного депутата.

Конфликт внутри политического объединения назревал несколько недель. Поводом послужила публичная активность парламентария, которая вызвала резкое отторжение у руководства. Коллеги сочли его действия вредящими имиджу политической силы.

С этого момента скандальный политик продолжит работу в сессионном зале в качестве рядового внефракционного деятеля. Этот шаг полностью отрезает его от партийных ресурсов и координации голосований.

Ранее Гончаренко* написал в местной газете о ситуации на Украине. По его словам, страна теряет людей на фронте и в тылу, сталкивается с оттоком населения и ухудшением экономической ситуации. Депутат также заявил, что у Украины не хватает собственных средств не только для ведения боевых действий, но и для содержания государства. Гончаренко* призвал признать сложившуюся ситуацию и сосредоточиться на поиске мирного решения.

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