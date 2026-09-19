Европейские страны начали возвращать золотые резервы из США

Центральный банк Нидерландов (DNB) перевёл из США и Канады в Великобританию 86 тонн золота на фоне «геополитических волнений». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на нидерландский регулятор.

По данным издания, DNB пошёл на этот шаг после призывов европейских политиков вернуть золотые резервы из США. Центробанк заявил, что решение продиктовано подготовкой к кризису.

«С этим перемещением мы улучшили покупательную способность наших золотых резервов», — сообщил глава Центрального банка Нидерландов Олаф Слейпен.

Financial Times напомнила, что аналогичный шаг предприняла Франция, которая вывела всё золото из США с июля 2025-го по январь 2026 года. Физически из Америки и Канады было перевезено 27 тонн, тогда как остальной объём был продан на месте и куплен заново в Лондоне.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин запретил вывозить из страны аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов. Ограничение вступило в силу с 1 мая 2026 года и распространяется на физлиц, компании и индивидуальных предпринимателей.