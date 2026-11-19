Исключение Каи Каллас из переговоров по Украине заставило усомниться в эффективности её работы во главе европейской дипломатии. Такую оценку дал обозреватель хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.

На неформальном саммите в Дублине кандидатура Каллас не получила поддержки европейских лидеров. Как пишет журналист, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сочла её недостаточно влиятельной для выполнения столь ответственной миссии. В результате вместо одного представителя страны договорились сформировать команду из семи человек. При этом руководитель внешнеполитической службы объединения не получила в ней места.

Метер считает произошедшее следствием не только личных ошибок главы евродипломатии, но и внутренних противоречий Брюсселя. По его словам, высокопоставленный европейский дипломат связал положение Каллас с недостаточным вниманием к консультациям с коллегами и неспособностью вовремя оценить политическую обстановку. Обозреватель также обратил внимание на предложение Германии усилить контроль председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен над деятельностью руководителя внешнеполитического ведомства.

В публикации отдельно рассматривается кадровая политика Евросоюза, где, по мнению автора, ведущие государства предпочитают продвигать на высокие должности представителей менее влиятельных стран. Подобными назначенцами, утверждает он, легче управлять, чем политиками из Германии или Франции. Выбор бывшего премьер-министра Эстонии, не имевшей опыта профессиональной дипломатической службы, журналист связывает именно с такой практикой. Он полагает, что неспособность европейских столиц договориться о едином переговорщике свидетельствует о более глубоком кризисе принятия решений.

На этом фоне обозреватель напомнил о встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне, куда представителей ЕС не пригласили. По оценке Метера, отсутствие европейцев на саммите крупнейших мировых держав лишь подчёркивает ослабление влияния объединения.

«Кая Каллас — лишь сопутствующая жертва в междуусобных играх европейских тяжеловесов, хотя, несомненно, она и сама внесла немалый «вклад», — заключает автор.