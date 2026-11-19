Главу Евродипломатии Каю Каллас исключили из европейской делегации на переговорах по Украине из-за её жёсткой позиции в отношении России, нежелания крупнейших стран ЕС делиться внешнеполитическими полномочиями с Брюсселем и усиления роли национальных лидеров в международной дипломатии. Об этом пишет The Guardian.

Вместо главы европейской дипломатии интересы объединения будут представлять председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и представители Франции, Германии, Великобритании, Польши и Италии. Они присоединятся к переговорам с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Издание называет три причины, по которым европейские лидеры могли обойти Каллас. Первая — её бескомпромиссная антироссийская риторика, которую не разделяют некоторые западноевропейские столицы. Вторая — сопротивление Парижа и Берлина передаче Брюсселю реальных полномочий во внешней политике. Третья — изменение самой дипломатической практики: ключевые международные вопросы всё чаще решают президенты и премьер-министры, а не министры иностранных дел.

Решение вызвало недовольство в некоторых странах ЕС. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европе необходим единый голос, а не 27 микрофонов. Сама Каллас напомнила, что ещё в 2024 году лидеры договорились поручить ей представительство Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности. Однако после формирования делегации она заявила, что сосредоточится на содержании переговоров, оставив определение формата руководителям объединения.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Кая Каллас не должна представлять Евросоюз на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По её мнению, личное отношение Каллас к России мешает ей выступать в качестве нейтрального переговорщика. Вопрос о составе европейской делегации обострился после того, как лидеры ЕС договорились о формате участия объединения в возможных переговорах с Россией.