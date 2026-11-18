Израиль ещё в июне прекратил прямое общение с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Как пишет Politico со ссылкой на представителя министра иностранных дел Гидеона Саара, решение носит исключительно персональный характер.

Причиной для разрыва стали публикации, в которых говорилось о резкой критике обращения Израиля с палестинцами со стороны Каллас. При этом связи с другими европейскими чиновниками, институтами и государствами объединения не прерваны.

Один из дипломатов Евросоюза признал, что отказ Тель-Авива разговаривать с руководителем внешнеполитического ведомства создаёт проблему. Одновременно, отмечает издание, ситуация усиливает разногласия между Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей. Спор касается того, кто должен представлять ЕС на международной арене.

Ранее сообщалось, что МИД Израиля порвал отношения с Каллас из-за сравнения режима с апартеидом в ЮАР. Саар указал на её сравнение политического режима в еврейском государстве с расистким апартеидом, который многие годы существовал в Южно-Африканской Респблике.