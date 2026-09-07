Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 00:42

Европейской металлургии предрекли потерю 300 тысяч рабочих мест из-за Китая

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Европейская металлургическая отрасль может столкнуться с масштабными сокращениями в обрабатывающей промышленности. До конца 2026 года под угрозой находятся около 300 тысяч рабочих мест из-за растущей зависимости европейских компаний от китайских цепочек поставок комплектующих. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на предупреждение торговой ассоциации Eurometal.

Европейские предприятия всё чаще обращаются к поставщикам из КНР из-за более низкой стоимости продукции. Как отмечается, конкурентное преимущество китайских товаров обеспечивается в том числе заниженным курсом юаня и отсутствием аналогичных европейским производственных издержек, связанных с платой за углеродные выбросы.

На этом фоне торговый профицит Китая в отношениях с Европой достигает €1 млрд в день.

Президент Eurometal Александр Юлиус считает, что стратегия Пекина выходит далеко за рамки поставок сырья. По его словам, Китай стремится укрепить позиции в производственных цепочках и перейти к поставкам готовой продукции.

Юлиус отметил, что контроль над ключевыми звеньями производства позволяет Китаю получить влияние на всю цепочку создания стоимости.

«ЕС не в лучшей форме»: Пеллегрини назвал главные проблемы Евросоюза
«ЕС не в лучшей форме»: Пеллегрини назвал главные проблемы Евросоюза

Автомобильная промышленность Евросоюза также стремительно утрачивает позиции на мировом рынке, проигрывая конкуренцию азиатским производителям. Европейские концерны столкнулись с системным кризисом: высокие цены на ресурсы, жёсткое давление со стороны Китая и потеря российского рынка привели к падению объёмов выпуска и экспорта.

Больше новостей о ценах, рынках и экономической политике Евросоюза — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ЕС
  • Китай
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar