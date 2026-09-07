Европейской металлургии предрекли потерю 300 тысяч рабочих мест из-за Китая

Европейская металлургическая отрасль может столкнуться с масштабными сокращениями в обрабатывающей промышленности. До конца 2026 года под угрозой находятся около 300 тысяч рабочих мест из-за растущей зависимости европейских компаний от китайских цепочек поставок комплектующих. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на предупреждение торговой ассоциации Eurometal.

Европейские предприятия всё чаще обращаются к поставщикам из КНР из-за более низкой стоимости продукции. Как отмечается, конкурентное преимущество китайских товаров обеспечивается в том числе заниженным курсом юаня и отсутствием аналогичных европейским производственных издержек, связанных с платой за углеродные выбросы.

На этом фоне торговый профицит Китая в отношениях с Европой достигает €1 млрд в день.

Президент Eurometal Александр Юлиус считает, что стратегия Пекина выходит далеко за рамки поставок сырья. По его словам, Китай стремится укрепить позиции в производственных цепочках и перейти к поставкам готовой продукции.

Юлиус отметил, что контроль над ключевыми звеньями производства позволяет Китаю получить влияние на всю цепочку создания стоимости.

Автомобильная промышленность Евросоюза также стремительно утрачивает позиции на мировом рынке, проигрывая конкуренцию азиатским производителям. Европейские концерны столкнулись с системным кризисом: высокие цены на ресурсы, жёсткое давление со стороны Китая и потеря российского рынка привели к падению объёмов выпуска и экспорта.