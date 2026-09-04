«Пессимистический сценарий»: Почему автопром ЕС теряет глобальное лидерство

Автомобильная промышленность Евросоюза стремительно утрачивает позиции на мировом рынке, проигрывая конкуренцию азиатским производителям, заявил доцент департамента международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Сумароков.

По его словам, европейские концерны столкнулись с системным кризисом: высокие цены на ресурсы, жёсткое давление со стороны Китая и потеря российского рынка привели к падению объёмов выпуска и экспорта. Отрасль оказалась в уязвимом положении из-за необходимости дорогостоящей электрической трансформации и ужесточения экологических стандартов.

«Пессимистический сценарий таков, что в ближайшей перспективе в Европе резко снижаются объёмы производства, создание добавленной стоимости и занятость», — предупредил собеседник RG.ru.

Оптимистичный вариант развития событий, по оценке специалиста, предполагает лишь консервацию текущего положения без возврата к прежнему глобальному доминированию. Европейским производителям придётся бороться за сохранение хотя бы части своих рынков, а не за расширение присутствия.

Ранее эксперт объяснил, что нужно для роста доли отечественных авто до 80%. Он призвал развивать собственные технологии, инженерную базу и производство комплектующих.