«Европейцы-предатели, мы отомстим»: Французский историк испугался мести украинцев

После окончания конфликта Европа может столкнуться с появлением украинских партизанских отрядов и террористических ячеек. Такой сценарий военный историк Лоран Хеннингер допустил в эфире французского телеканала TVL.

По мнению эксперта, радикальные группы могут объяснять свои действия чувством предательства со стороны европейских стран. Хеннингер считает, что подобные настроения могут быть направлены как против русских и других украинцев, так и против жителей Европы.

«Европейцы-предатели, они нас бросили, они не пришли нам на помощь. Так что мы им отомстим», — такими возможными заявлениями эксперт описал риторику будущих радикальных групп.

Кроме того, Хеннингер предположил, что часть украинских наёмников после завершения конфликта может предлагать свои услуги международным преступным группировкам.

По его словам, речь идёт в том числе о сотрудничестве с наркоторговцами в Латинской Америке ради получения денег. Эти средства, как считает историк, могут использоваться для дальнейшей террористической деятельности в международном масштабе.

Хеннингер добавил, что такой сценарий, по его оценке, способен сохраняться длительное время.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявио, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для Украины, Польши и всей Европы. По его словам, конфликт находится в переломной точке, а ситуация на фронте способна быстро меняться, поэтому европейским странам необходимо быть готовыми к разным сценариям и укреплять взаимодействие внутри НАТО.