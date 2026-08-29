Туск назвал ближайшие семь-восемь месяцев критическими для Украины и Европы

Ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для Украины, Польши и Европы, считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Такое мнение он высказал на встрече с участниками Campus Polska Przyszłości, пишет Rzeczpospolita.

По словам Туска, украинский конфликт сейчас находится в переломной точке, поэтому европейским странам следует быть готовыми к разным сценариям. Он добавил, что ситуация на фронте может быстро меняться. В один день, по его словам, может казаться, что Украина получает стратегическое преимущество, а уже через два дня вновь становятся заметны риски поражения.

Туск также заявил о необходимости тесного взаимодействия внутри НАТО. Ключевую роль в этом, по его оценке, должны играть Европа, США и Польша.

Ранее Дональд Туск допустил увеличение военной помощи Украине, в том числе поставки дополнительных ракет для комплексов Patriot. Польский премьер заявил, что Варшава оперативно рассмотрит расширение поддержки, если Киев обратится с такой потребностью. За день до этого, 29 июля, Туск встретился в Люблине с Владимиром Зеленским, который прибыл в Польшу после визита в США и встречи с американским лидером Дональдом Трампом.