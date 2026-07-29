Зеленский и Туск встретятся в Люблине после переговоров в США

Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Люблине 29 июля. Переговоры пройдут во второй половине дня. Встречу официально подтвердила канцелярия главы польского правительства. Украинский политик прибудет в город по пути из Соединённых Штатов.

«Сегодня днём в Люблине премьер Дональд Туск встретится с <...> Владимиром Зеленским. Темой бесед станет подведение итогов его визита в Соединённые Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Накануне Зеленский провёл переговоры с американским лидером в Вашингтоне. Подробности беседы стороны полностью не раскрыли. Ожидается, что украинский президент расскажет Туску о результатах визита и достигнутых договорённостях с администрацией США.