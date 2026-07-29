Зеленский и Туск встретятся в Люблине после переговоров в США
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Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Люблине 29 июля. Переговоры пройдут во второй половине дня. Встречу официально подтвердила канцелярия главы польского правительства. Украинский политик прибудет в город по пути из Соединённых Штатов.
«Сегодня днём в Люблине премьер Дональд Туск встретится с <...> Владимиром Зеленским. Темой бесед станет подведение итогов его визита в Соединённые Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.
Накануне Зеленский провёл переговоры с американским лидером в Вашингтоне. Подробности беседы стороны полностью не раскрыли. Ожидается, что украинский президент расскажет Туску о результатах визита и достигнутых договорённостях с администрацией США.
Накануне в Белом доме прошла встреча Трампа и Владимира Зеленского. Их разговор длился всего час. К слову, Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. Не встретил гостя он и у дверей Белого дома — Зеленский зашёл внутрь не через парадную дверь, а через боковую.
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