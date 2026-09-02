Некоторые европейские правительства, возможно, не заинтересованы в завершении конфликта на Украине и могут использовать его продолжение для новых оружейных поставок. Такое мнение высказал в кулуарах вице-премьер Италии и министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини, пишет ANSA.

«У меня сложилось впечатление, что некоторые европейские правительства не хотят положить конец этой войне и ищут какой-то повод, возможно, чтобы продать ещё больше оружия», — сказал он.

Политик выступил в Риме на фоне обсуждения отношения европейских стран к России. Он заявил, что его тревожит распространение антироссийских настроений, которые, по его оценке, начинают влиять на политическую дискуссию.

Сальвини отдельно отметил, что не считает итальянцев подверженными внешнему влиянию при голосовании. По его словам, граждане страны не выбирали политический курс под воздействием России, Китая, США, Израиля или Палестины и не должны лишаться свободы самостоятельно определять свои предпочтения.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные вооружения могут поступать в украинские порты под видом обычных грузов. По его словам, гражданские суда используются для доставки военных поставок. Российский дипломат призвал учитывать этот фактор при оценке работы украинских морских маршрутов.