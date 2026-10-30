Европу ждёт тяжёлая зима: ЕС распечатает нефтяные резервы ради сдерживания цен на дизель

Страны Евросоюза намерены ускорить высвобождение 42,6 миллиона баррелей топлива из стратегических резервов, чтобы стабилизировать рынок дизеля перед зимой. Почти половину этого объёма составит дизель, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по итогам встречи министров энергетики ЕС.

К инициативе присоединились 12 европейских государств, включая Францию, Германию и Италию. Запланированный объём составляет 42,6 миллиона баррелей, из которых 20,5 миллиона придётся на дизельное топливо. Ускорить поставки топлива из резервов страны рассчитывают до конца января 2027 года.

По словам Йоргенсена, предстоящая зима станет серьёзным испытанием для европейцев из-за высоких цен на газ и нефтепродукты. Ситуацию осложняет конфликт на Ближнем Востоке, который привёл к перебоям в поставках и усилил давление на энергетические рынки.

При этом непосредственной угрозы дефицита топлива Еврокомиссия пока не видит. Главной проблемой остаётся его стоимость: даже при достаточных запасах многие европейцы испытывают трудности с оплатой отопления и электроэнергии.

«Если человек не способен оплатить счёт за газ, не важно, сколько газа имеется на рынке», — подчеркнул еврокомиссар.

Для поддержки населения страны ЕС могут использовать субсидии, однако Йоргенсен призвал сделать такие меры адресными и временными. Параллельно Брюссель намерен ускорять переход на тепловые насосы, электромобили и другие технологии, позволяющие сократить зависимость от нефти и газа.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Европе усилились опасения нового энергетического кризиса после подорожания газа до 1160 долларов за тысячу кубометров. Стоимость топлива достигла максимума с декабря 2022 года, а напряжённость вокруг Ирана и приближение холодов усилили тревогу за европейский энергетический рынок.