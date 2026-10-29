Слово «никогда» опасно: Песков вразумил Европу после зарока по российскому газу
Песков призвал ЕС не зарекаться от закупок российского газа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Евросоюз поступает недальновидно, обещая навсегда отказаться от российского газа и других энергоресурсов. В отношениях между государствами не стоит использовать слово «никогда», поскольку обстоятельства могут меняться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В беседе с «Известиями» представитель Кремля раскритиковал категоричные заявления европейских политиков о будущем энергетического сотрудничества с Москвой. По его мнению, подобные обещания неуместны в межгосударственных отношениях.
«Зарекаться на будущее, что «никогда не будем это покупать», тоже [недальновидно], потому что слово «никогда» не может присутствовать в межгосударственных отношениях. Такого не должно быть», — подчеркнул Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва готова обсуждать возобновление поставок газа в Евросоюз при двух условиях. Как пояснял Песков 26 октября, для этого необходимы заинтересованность европейских покупателей и наличие свободных объёмов у российских экспортёров. Значительная часть топлива, прежде предназначавшегося для Европы, уже перенаправлена на другие рынки. Президент России Владимир Путин также напоминал, что Москва не отказывалась поставлять европейским странам энергоресурсы.
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