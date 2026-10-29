Евросоюз поступает недальновидно, обещая навсегда отказаться от российского газа и других энергоресурсов. В отношениях между государствами не стоит использовать слово «никогда», поскольку обстоятельства могут меняться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с «Известиями» представитель Кремля раскритиковал категоричные заявления европейских политиков о будущем энергетического сотрудничества с Москвой. По его мнению, подобные обещания неуместны в межгосударственных отношениях.

«Зарекаться на будущее, что «никогда не будем это покупать», тоже [недальновидно], потому что слово «никогда» не может присутствовать в межгосударственных отношениях. Такого не должно быть», — подчеркнул Песков.