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Опубликовано 29 октября, 11:28

Слово «никогда» опасно: Песков вразумил Европу после зарока по российскому газу

Песков призвал ЕС не зарекаться от закупок российского газа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Евросоюз поступает недальновидно, обещая навсегда отказаться от российского газа и других энергоресурсов. В отношениях между государствами не стоит использовать слово «никогда», поскольку обстоятельства могут меняться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с «Известиями» представитель Кремля раскритиковал категоричные заявления европейских политиков о будущем энергетического сотрудничества с Москвой. По его мнению, подобные обещания неуместны в межгосударственных отношениях.

«Зарекаться на будущее, что «никогда не будем это покупать», тоже [недальновидно], потому что слово «никогда» не может присутствовать в межгосударственных отношениях. Такого не должно быть», — подчеркнул Песков.

Европа вновь «села на трубу»: Закупки российского газа по «Турецкому потоку» взлетели до максимума
Европа вновь «села на трубу»: Закупки российского газа по «Турецкому потоку» взлетели до максимума

Ранее Life.ru сообщал, что Москва готова обсуждать возобновление поставок газа в Евросоюз при двух условиях. Как пояснял Песков 26 октября, для этого необходимы заинтересованность европейских покупателей и наличие свободных объёмов у российских экспортёров. Значительная часть топлива, прежде предназначавшегося для Европы, уже перенаправлена на другие рынки. Президент России Владимир Путин также напоминал, что Москва не отказывалась поставлять европейским странам энергоресурсы.

Больше новостей о российской экономике, ценах на энергоресурсы и международной торговле — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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