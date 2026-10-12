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Регион
Опубликовано 12 октября, 13:53

Евросоюз вводит санкции против завода «Звезда» и Рыбинской верфи

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Евросоюз расширил санкционные ограничения против российского судостроения. В новый пакет вошли Дальневосточный завод «Звезда», Рыбинская верфь и генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Объединённой судостроительной корпорации Сергей Карачков. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза.

В документе указано, что Дальневосточный завод «Звезда» относится к российскому оборонно-промышленному комплексу. По аналогичной причине ограничения распространяются на Рыбинскую верфь. В отношении Сергея Карачкова санкции ввели в связи с его руководящей должностью на предприятии, которое в ЕС считают частью стратегического военно-промышленного комплекса России.

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Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в санкционные списки около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Более половины новых фигурантов списка связаны с производственной цепочкой баллистических ракет.

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Татьяна Миссуми
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