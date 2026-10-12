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Опубликовано 12 октября, 03:46

Зеленский ввёл санкции против 108 россиян, 48 компаний и двух судов

Обложка © Офис Владимира Зеленского

Обложка © Офис Владимира Зеленского

Владимир Зеленский утвердил новые санкции против граждан и компаний из России. Ограничения затронут 108 физических лиц, 48 организаций и два судна. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном сайте Правительства Украины.

Новые меры охватывают несколько направлений. В санкционные списки вошли сотрудники российских предприятий, связанных с производством баллистических ракет, а также компании и лица, которых Киев связывает с поддержкой российских интересов на территориях России, которую Зеленский считает своей.

Отдельный блок рестрикций касается финансового сектора. В него включили компании, работающие с криптовалютами, их руководителей и владельцев, а также структуры, которые, по оценке украинских властей, помогают обходить финансовые ограничения.

«Зашейте России рот»: Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву
«Зашейте России рот»: Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву

Ранее Зеленский выступил против ослабления санкционного давления на Россию после сообщений о договорённости президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по поставкам российского дизельного топлива. Киевский глава заявил, что смягчение ограничений без договорённостей о деэскалации он считает проявлением слабости.

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Лия Мурадьян
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