Зеленский ввёл санкции против 108 россиян, 48 компаний и двух судов

Владимир Зеленский утвердил новые санкции против граждан и компаний из России. Ограничения затронут 108 физических лиц, 48 организаций и два судна. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном сайте Правительства Украины.

Новые меры охватывают несколько направлений. В санкционные списки вошли сотрудники российских предприятий, связанных с производством баллистических ракет, а также компании и лица, которых Киев связывает с поддержкой российских интересов на территориях России, которую Зеленский считает своей.

Отдельный блок рестрикций касается финансового сектора. В него включили компании, работающие с криптовалютами, их руководителей и владельцев, а также структуры, которые, по оценке украинских властей, помогают обходить финансовые ограничения.