«Зашейте России рот»: Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву

Владимир Зеленский призвал США «зашить России рот», ужесточить санкции и усилить давление на Москву. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что перспектив переговорного урегулирования украинского конфликта сейчас не просматривается.

«Закройте ему всю экономику. Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Starlink Украине», — заявил Зеленский.

Он также выразил недовольство тем, что Вашингтон, по его мнению, не использует все имеющиеся инструменты давления на Россию. В качестве примера Зеленский привёл действия США и Израиля во время конфликта с Ираном и призвал помочь Киеву добиться преимущества в воздухе.

Зеленский не согласился и с оценкой Рубио о «стратегическом тупике». Госсекретарь США ранее заявил, что сейчас не видит перспектив дипломатического урегулирования, хотя Вашингтон готов продолжать искать возможности для переговоров.

«Ну так где тут правда, где здесь честность? Где здесь тупик? Какой тупик? Это называется нежеланием», — сказал Зеленский.

По его версии, более жёсткие экономические ограничения и дополнительная помощь Киеву могли бы «заставить Россию сесть за стол переговоров».

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В мае глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Москва «всегда открыта к переговорам» и сохраняет каналы связи с американской стороной. При этом в российском руководстве указывают, что продвижения к новому переговорному процессу пока нет и связывают это с позицией Киева и его европейских союзников.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев согласились на территориальные уступки. Таковых оказалось 57%.