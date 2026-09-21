Фабричные остатки из Азии: Почему российские бренды избегают стоков

После ухода части западных брендов российские стоки перестроили ассортимент. Место ушедших марок заняли не крупные отечественные бренды, а фабричные остатки из Азии, возвраты с маркетплейсов и партии, выкупленные через B2B-аукционы, пишет RG.ru.

По оценке доцента Финансового университета Михаила Хачатуряна, крупнейший канал — фабричные остатки из Азии: на них приходится 40–50% ассортимента, и после 2022 года этот канал заметно вырос. Европейский сток через дистрибьюторов занимает 15–25%, ещё по 10–15% — B2B-аукционы с возвратами и выкуп остатков у розничных сетей.

Крупные отечественные производители сток осознанно избегают. По мнению Хачатуряна, российские марки постепенно всё же придут в этот сегмент.

«Бренд с собственной розницей, отдав остатки в чужой сток, обесценивает свою же полку, ведь покупатель, нашедший ту же куртку на четверть дешевле, дальше пойдёт сразу туда», — объясняет стратег Никита Малов.

Сток — это формат торговли, а не гарантия минимальной цены, поясняет эксперт Катерина Игрунова: у магазина есть закупка, логистика, аренда и своя маржа, а тот же товар на сайте бренда может попасть под акцию. Крупные проценты на ценниках часто создают лишь ощущение выгоды.

Чаще всего в стоках покупают одежду и обувь, мебель и электронику. В 2026 году растёт спрос на базовый гардероб — плотные футболки, худи, лонгсливы, рубашки свободного кроя. Стабильно востребованы корма для животных, уходовые средства, парфюмерия и домашний текстиль.

49% россиян регулярно покупают уценённые товары, но не при любой скидке: минимальный порог — 30%, оптимально — более 50%. По мнению экспертов, формат не исчезнет — магазины сохранятся как место примерки и эмоционального шопинга.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что с 1 октября 2026 года маркетплейсы обязаны дать покупателям возможность направлять продавцам претензии по недостаткам товаров, а также организовать возврат денег через платформу и передачу товара продавцу. Рассматривать требования и возвращать стоимость будет продавец или исполнитель, а площадка отвечает за процедуру. До заказа покупатели смогут изучить проверенные сведения о документах на товар из госреестров.