«Скидка» нарисована заранее: Маркетолог раскрыл уловки магазинов с красными ценниками

Скидка в 50% не всегда означает, что покупатель действительно экономит. Магазины могут заранее повышать стоимость товара, чтобы затем вернуть её к прежнему уровню под видом большой распродажи. Об этом «Газете.Ru» рассказал маркетолог Влад Фишер.

«Самая частая схема: цену сначала поднимают. Футболка продавалась за 1000 рублей. За две недели до распродажи продавец меняет ценник на 2000. Начинается акция — скидка 50%, всего 1000 рублей. Цена не изменилась вообще», — пояснил эксперт.

По словам Фишера, особенно внимательно стоит относиться к зачёркнутой цене. Она может быть не той стоимостью, по которой товар действительно продавался раньше, а рекомендованной ценой производителя. При честном снижении стоимость должна рассчитываться от обычной цены товара.

На маркетплейсах, отметил специалист, подобные изменения проводить ещё проще. Перед распродажами продавцы могут заранее поднять стоимость, а затем вернуть её к прежнему уровню, указав крупный процент скидки.

Многое зависит от размера торговой наценки. В одежде, обуви, парфюмерии, косметике и мебели она может быть достаточно высокой, поэтому продавец способен снизить цену на 50% и всё равно получить прибыль. Для продуктов, лекарств и техники такая скидка встречается реже.

«Увидели –50% на продукты или технику — ищите причину. Обычно это заканчивающийся срок годности или снятая с производства модель. Просто так вдвое дешевле никто не отдаст», — предупредил Фишер.

Реальные скидки тоже существуют. Например, товар могут уценить из-за внешнего вида, при закрытии магазина, распродаже старой коллекции или остатков. В таких случаях обычно указывается причина снижения стоимости.

Ещё один способ проверить выгодность предложения — посмотреть историю цены. Если скидка «только сегодня» появляется снова и снова в течение нескольких недель, покупателю стоит сравнить стоимость товара в других магазинах.

«Скидка не экономит деньги, а заставляет их потратить. Экономия — это когда купили то, что собирались, дешевле. Всё остальное — просто трата», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что скидки и бонусы оказались главным стимулом для знакомства с цифровым рублём: 35% участников опроса медиахолдинга «Просто.» назвали выгоду при оплате поводом попробовать новый инструмент. При этом 40% респондентов не готовы перейти на цифровой рубль ни при каких предложенных преимуществах, а 76,3% не доверяют ему; основными опасениями стали защита персональных данных и возможные ограничения операций.