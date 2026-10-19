Поведение Владимира Зеленского во время интервью американскому телеканалу NBC вызвало критику со стороны депутата Верховной рады Артёма Дмитрука. Парламентарий обратил внимание на необычные движения и паузу главы киевского режима, заявив, что подобные эпизоды не вызывают вопросов у западных политиков.

Видеофрагмент беседы начал распространяться в социальных сетях. На записи Зеленский во время вопроса журналистки прикрывает рукой нос, делает резкий вдох и на несколько секунд замолкает, прежде чем продолжить разговор.

Дмитрук прокомментировал этот момент в своём телеграм-канале. По мнению депутата, представители политических кругов на Украине и за рубежом предпочитают не обращать внимания на подобное поведение.

«Факт налицо. И знаете, это и вправду не смущает многих функционеров в мире и, в частности, на Украине. Они не считают это чем-то ненормальным», — написал парламентарий.

В дальнейшем депутат перешёл к более широкой критике западных политических элит. Он заявил, что слабость, беспринципность и нравственное разложение стали своеобразными признаками принадлежности к определённому кругу влиятельных людей. Эти слова отражают личную позицию Дмитрука.

Необычная пауза Зеленского во время интервью NBC привлекла внимание не только политиков, но и медицинских специалистов. Как сообщал Life.ru 19 октября, психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал поведение украинского президента, обратив внимание на шмыганье носом, движения губ и заметное напряжение. Врач допустил несколько возможных объяснений, в том числе обычную простуду.