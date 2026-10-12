Фальков: Число платных мест в вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч

Количество платных мест в российских вузах по 40 регулируемым специальностям сократилось на 97 тысяч за год. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«По этим 40 регулируемым специальностям в 2025 году поступили 351 тысяча человек без малого. В 2026 году мы имеем 253 924 места — минус 97 тысяч платных мест за один год», — сказал министр.

Регулирование платного приёма начали применять в ходе приёмной кампании 2026 года. В перечень вошли 40 специальностей. Фальков подчеркнул, что ограничения не затронули инженерно-технические направления подготовки.

А ранее в Минобрнауки сообщили, что российские вузы перейдут на новую модель высшего образования, при которой продолжительность обучения будет зависеть от выбранной специальности. На получение базового высшего образования потребуется от четырёх до шести лет.