Призёрам — преимущество, победителям — без экзаменов: Минобрнауки предлагает изменить приём в вузы

Минобрнауки России предлагает предоставлять право поступления без вступительных испытаний только победителям вузовских олимпиад, исключив из этой категории призёров. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«Мы сократили количество вузовских олимпиад с 83 до 60. В дополнение к этому предлагаем сейчас на общественных слушаниях учитывать только победителей, а не призёров олимпиад, предоставляя победителям право поступления без вступительных испытаний», — сказал министр.

Призёрам при этом предлагается предоставить преимущественное право при поступлении. Фальков подчеркнул, что нововведение не затронет победителей прошлых лет. Изменения пока обсуждаются.

Ранее Life.ru рассказывал о проекте новых правил приёма в вузы. Он предусматривает сохранение поступления без вступительных испытаний только для победителей олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников. Университетам предлагается учитывать результаты, полученные в 10–11 классах.