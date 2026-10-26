Фальков сообщил, что члены делегации Словакии выступали в Москве на русском

Некоторые представители Словакии выступили на заседании межправительственной комиссии в Москве на русском языке. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал журналистам после переговоров, что понимавших речь российских коллег среди гостей могло быть значительно больше.

«Делегация представлена так, что очень многие там говорят по-русски. Со словацкой стороны даже среди тех, кто выступал на расширенном заседании, были те, кто выступал на русском. У меня складывается впечатление, даже более того, я уверен, что многие, если не говорили, то хорошо понимали», — сказал он.

Совместное заседание, посвящённое экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоялось в понедельник, 26 октября. Переговоры прошли под сопредседательством Фалькова и главы МИД Словакии Юрая Бланара. Правительственная делегация республики прибыла в столицу накануне, где её встретил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Ранее Life.ru рассказывал о возобновлении работы российско-словацкой межправительственной комиссии после пятилетнего перерыва. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в ноябре 2021 года в Братиславе. Договорённости о возвращении к переговорам достигли Владимир Путин и премьер-министр Роберт Фицо в 2025-м. В августе 2026 года руководители делегаций обсудили организационные вопросы предстоящего мероприятия.