Фальшивка под видом ФСБ: На Урале разоблачили провокацию о «ряженых» бойцах СВО

Фейковое письмо о якобы «ряженых» участниках СВО начали рассылать по Свердловской области от имени регионального УФСБ. Антитеррористическая комиссия сообщила, что ведомство таких обращений не направляло.

Авторы подделки просили редакции и информационные ресурсы опубликовать материалы о гражданах, незаконно использующих статус участников спецоперации и государственные награды. Для убедительности к сообщениям прикладывали сканы якобы официальных документов. В региональном управлении подтвердили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Отдельное внимание в ведомстве обратили на адрес отправителя, зарегистрированный на общедоступном сервисе Gmail. Наличие символики, подписей, печатей и регистрационных номеров само по себе не доказывает подлинность подобных обращений.

«Подобные информационные провокации могут быть рассчитаны на то, чтобы СМИ, администраторы пабликов и обычные пользователи самостоятельно придали фейку дополнительный охват, приняв его за официальную информацию» — отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что вокруг спецоперации распространяется много фальсифицированных данных, изготовленных противником. По его словам, молодёжь особенно уязвима перед ложной информацией, поскольку смотрит всё подряд. Одно дело видеть события по телевизору или в интернете, но часто такие материалы не вполне правдивы.