«А молодёжь ведь смотрит»: Медведев предупредил о вражеских фейках по теме СВО

Россия сталкивается с масштабной кампанией фальсификаций данных о ситуации вокруг Украины. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время приёма граждан. Политик подчеркнул важность свидетельств участников спецоперации, которые делятся личным опытом. По его словам, молодёжь особенно уязвима перед ложной информацией, распространяемой противником.

«Одно дело всё это смотреть по телевизору или в интернете. Сейчас много всего показывают, тем более что, к сожалению, часто информация еще и не вполне правдивая. Зачастую это просто фальсифицированная информация, которая изготовлена врагом. А молодежь ведь всё смотрит. Всё, что перед глазами, — всё смотрит. Поэтому информация от источника — исключительно важная вещь», — отметил он.