«А молодёжь ведь смотрит»: Медведев предупредил о вражеских фейках по теме СВО
Медведев предупредил, что противники публикуют много фейков по теме спецоперации
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Россия сталкивается с масштабной кампанией фальсификаций данных о ситуации вокруг Украины. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время приёма граждан. Политик подчеркнул важность свидетельств участников спецоперации, которые делятся личным опытом. По его словам, молодёжь особенно уязвима перед ложной информацией, распространяемой противником.
«Одно дело всё это смотреть по телевизору или в интернете. Сейчас много всего показывают, тем более что, к сожалению, часто информация еще и не вполне правдивая. Зачастую это просто фальсифицированная информация, которая изготовлена врагом. А молодежь ведь всё смотрит. Всё, что перед глазами, — всё смотрит. Поэтому информация от источника — исключительно важная вещь», — отметил он.
Ранее стало известно, что Медведев намерен посетить Курскую область с целью проконтролировать ход восстановления инфраструктуры в населённых пунктах, которые подверглись обстрелам со стороны украинских военных. Также он прокомментировал предложение о создании буферной зоны на украинской территории, прилегающей к российской границе. Он отметил, что такие зоны не являются статичными и их параметры могут оперативно корректироваться в зависимости от ситуации на фронте.