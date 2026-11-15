Концерт Niletto в Екатеринбурге завершился давкой и потасовкой между посетителями. После выступления в МТС Live Холл обстановка накалилась настолько, что вмешаться пришлось охранникам, рассказали очевидцы E1.ru.

После концерта Niletto в Екатеринбурге произошли давка и драка. Видео © E1.ru

Шоу собрало полный зал: поклонники раскупили все билеты, чтобы услышать популярные хиты исполнителя. Однако спокойно разойтись после музыкального вечера зрителям не удалось. По словам посетителей, сотрудники площадки не справились с потоком людей.

Основная неразбериха возникла у гардероба, где скопилась большая толпа. В какой-то момент среди посетителей началась драка. Одна из зрительниц сняла происходящее на видео: на кадрах видно, как охранники пытаются удержать нескольких мужчин и пресечь конфликт.

Что именно спровоцировало столкновение между посетителями, пока неизвестно.