Фанаты устроили массовую драку после концерта Niletto в Екатеринбурге
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Концерт Niletto в Екатеринбурге завершился давкой и потасовкой между посетителями. После выступления в МТС Live Холл обстановка накалилась настолько, что вмешаться пришлось охранникам, рассказали очевидцы E1.ru.
После концерта Niletto в Екатеринбурге произошли давка и драка. Видео © E1.ru
Шоу собрало полный зал: поклонники раскупили все билеты, чтобы услышать популярные хиты исполнителя. Однако спокойно разойтись после музыкального вечера зрителям не удалось. По словам посетителей, сотрудники площадки не справились с потоком людей.
Основная неразбериха возникла у гардероба, где скопилась большая толпа. В какой-то момент среди посетителей началась драка. Одна из зрительниц сняла происходящее на видео: на кадрах видно, как охранники пытаются удержать нескольких мужчин и пресечь конфликт.
Что именно спровоцировало столкновение между посетителями, пока неизвестно.
Потасовки на музыкальных мероприятиях происходят и на других площадках. Так, недавно Life.ru рассказывал, как на концерте Мистера Кредо в Краснодаре зрители устроили несколько драк. Столкновения произошли сразу в нескольких частях зала: одни поклонники выясняли отношения на танцполе, другие устроили потасовку на дальних трибунах. При этом концерт продолжался, а часть публики по-прежнему подпевала артисту.