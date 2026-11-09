Концерт российского певца Мистера Кредо в Краснодаре запомнился зрителям не только хитами нулевых, но и несколькими драками прямо во время выступления. Пока одни поклонники подпевали артисту и танцевали, другие выясняли отношения на кулаках. Кадры потасовок появились в социальных сетях.

Фанаты Мистера Кредо устроили драки на концерте в Краснодаре. Видео © VK / Краснодар

Выступление состоялось 8 ноября во дворце спорта «Олимп». Послушать популярные композиции исполнителя собрались многочисленные поклонники, однако музыкальный вечер не обошёлся без конфликтов.

По словам очевидцев, драки вспыхивали сразу в нескольких частях зала. Одни зрители устроили потасовку на танцполе неподалёку от сцены, другие сцепились на дальних трибунах.

На опубликованных видеозаписях запечатлены участники конфликтов, которые выясняют отношения во время концерта. При этом остальные посетители продолжают следить за выступлением и наслаждаться знакомыми песнями.

Причины потасовок пока неизвестны. Информация о пострадавших и возможном вмешательстве правоохранительных органов не поступала. Подобные происшествия на выступлениях Мистера Кредо случаются не впервые. Ранее зрители устроили драку на концерте артиста в Челябинске. Несмотря на конфликты, часть публики осталась довольна музыкальным вечером.