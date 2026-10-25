Мои слёзы, твои фингалы: Фанаты певицы Светы устроили махач под хит нулевых

Концерт звезды нулевых Светы в Санкт-Петербурге запомнился зрителям не только любимыми хитами, но и дракой прямо во время выступления. Пока певица исполняла песню «Мои слёзы», на втором этаже клуба «Космонавт» разгорелась потасовка.

Драка на концерте певицы Светы в Питере. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / znamensky_danil

Разборки произошли вечером 24 октября в заведении на Бронницкой улице. В центре конфликта оказались две женщины. Успокаивать разгорячённых посетительниц пришлось мужчине и сотрудникам клубной охраны.

Кадры происшествия появились в соцсетях. На видео видно, как несколько человек пытаются справиться с участниками потасовки, пока внизу продолжается концерт. Что именно не поделили поклонницы певицы, пока неизвестно.

Сама Света выступление не остановила. Артистка продолжила петь для остальных гостей, несмотря на происходившую неподалёку драку.

В тот вечер в «Космонавте» проходил большой сольный концерт певицы, известной хитами «Твои глаза», «Дорога в аэропорт» и «А может, нет, а может, да». Выступление было запланировано на 20:00, а в программу вошли популярные песни из разных альбомов артистки.

Информации о пострадавших и обращениях в полицию пока нет. Причины конфликта и его последствия уточняются.

Впрочем, драки на концертах певицы не новы — в начале июля на выступлении артистки произошла драка между фанатками. При этом потасовка началась в тот самый момент, когда артистка общалась с залом о добре и позитиве. Разнимать разбушевавшихся поклонниц пришлось охране.