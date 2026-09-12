Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 15:21

Концерт во время концерта: Зрители устроили жёсткую драку на выступлении «Ленинграда»

Зрители устроили драку на концерте «Ленинграда» в Минеральных Водах

Драка между зрителями произошла на концерте группы «Ленинград» в Минеральных Водах 11 сентября. Кадры потасовки опубликовала в соцсетях очевидица Галина, которая также рассказала РЕН ТВ о причинах конфликта.

Зрители устроили драку на концерте «Ленинграда» в Минеральных Водах. Видео © РЕН ТВ

По её словам, зрители из задних рядов начали толкаться и пытались пробраться ближе к сцене, мешая остальным смотреть выступление.

«Там были люди в криминальных шапках под алкоголем. Начали пропихиваться через людей к сцене. И это делалось наглым образом», — рассказала очевидица.

В какой-то момент один из участников конфликта снял головной убор и бросил его в толпу. После этого словесная перепалка переросла в драку. Охрана вмешалась в конфликт и вывела его участников из зала. После этого выступление продолжилось.

Девушки устроили драку на концерте Светы в Казани под слова певицы о позитиве
Девушки устроили драку на концерте Светы в Казани под слова певицы о позитиве

Ранее Life.ru рассказывал о массовой потасовке зрителей на концерте «Ленинграда» в Нижнем Новгороде. Тогда конфликт начался из-за поклонницы, которая танцевала в сидячем секторе и закрывала сцену другим зрителям, после чего за неё вступились мужчины из соседней компании.

Больше новостей о резонансных инцидентах — в разделе «Происшествия».

BannerImage

Обложка © РЕН ТВ

Наталья Афонина
  • Новости
  • Группа Ленинград
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar