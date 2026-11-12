Российскому бойцу ММА Усману Нурмагомедову может грозить до года лишения свободы после потасовки с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Кроме того, законодательство ОАЭ предусматривает штраф до 10 тысяч дирхамов (около 2700 долларов). О возможных последствиях инцидента сообщил портал Home of Fight в соцсети X.

По информации источника, действия Нурмагомедова могут подпадать под статью 390 федерального закона ОАЭ о преступлениях и наказаниях. Она предусматривает ответственность за причинение вреда здоровью. При этом для начала разбирательства заявление самого Двалишвили может не потребоваться — поводом для проверки способны стать видеозаписи произошедшего.

Конфликт случился 11 ноября в холле гостиницы в Абу-Даби. Двалишвили давал интервью, когда к нему подошёл Нурмагомедов в сопровождении других мужчин. На распространившейся в Сети записи видно, как российский боец наносит удар грузинскому спортсмену, после чего начинается массовая потасовка.

Позднее Двалишвили опубликовал видео, на котором у него заметна кровь на лице. Он заявил, что Нурмагомедов и его спутники напали на него и его товарища со спины. По словам грузинского бойца, нападавших было значительно больше.

Как сообщило эмиратское издание The National, участники потасовки, включая Нурмагомедова, по имеющимся сведениям, были задержаны для опроса полицией. При этом официальных данных о предъявлении россиянину обвинений пока не опубликовано.

Напомним, 24 октября Двалишвили проиграл россиянину Петру Яну на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Бой за чемпионский пояс в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:47. Для российского спортсмена это была первая успешная защита титула UFC.