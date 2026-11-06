Российская порноактриса Ева Эльфи, настоящее имя которой Юлия Романова, оказалась в центре скандала вокруг английского футбольного клуба «Лестер». Болельщики возмутились решением титульного спонсора команды BC.Game назначить её своим амбассадором. Фанатская организация Foxes Trust считает, что такое сотрудничество наносит ущерб репутации клуба, традиционно позиционировавшего себя как семейный.







Компания BC.Game, занимающаяся онлайн-гемблингом, объявила о партнёрстве с россиянкой 3 ноября. Назначение сопровождалось рекламным видеороликом, в котором Эльфи получает контракт от курьера. Сама компания представила её как международного создателя контента и представительницу киберспортивного сообщества.

Однако выбор нового лица бренда вызвал резкое недовольство части поклонников «Лестера». Организация Foxes Trust опубликовала заявление, напомнив, что выступала против соглашения с BC.Game ещё с момента его заключения в 2024 году.

По мнению объединения болельщиков, размещение рекламы азартных игр на футболках команды уже противоречило её прежним ценностям. Теперь же сотрудничество спонсора со звездой фильмов для взрослых стало дополнительным поводом для критики.

Представители Foxes Trust подчеркнули, что азартные игры и порнография способны негативно влиять на жизнь людей, особенно молодёжи. Они опасаются, что подобные рекламные кампании расширяют аудиторию этих индустрий и косвенно связывают их с футбольным клубом.

На скандал отреагировало и руководство «Лестера». В клубе сообщили, что понимают обеспокоенность болельщиков и уже обсудили ситуацию непосредственно с BC.Game. Сейчас стороны пытаются найти взаимоприемлемое решение.

При этом Ева Эльфи стала амбассадором именно компании BC.Game, а не футбольного клуба. Соглашение заключено между актрисой и спонсором, поэтому «Лестер» не назначал её своим официальным представителем.

BC.Game сотрудничает с английским клубом с сезона-2024/25, а логотип компании размещён на игровой форме футболистов. Для части болельщиков новое назначение стало продолжением давнего конфликта из-за выбора титульного спонсора. О расторжении партнёрства или прекращении сотрудничества с Эльфи пока не объявлялось.