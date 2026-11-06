Три порносайта с роликами, в которых женщины появлялись в хиджабах, попали под судебный запрет в России. Измайловский районный суд Москвы признал размещённые на них материалы запрещёнными к распространению, удовлетворив иск прокуратуры.

Поводом стала проверка, проведённая 4 февраля 2026 года. На трёх интернет-ресурсах обнаружили откровенные видео с использованием традиционной женской исламской одежды.

При этом посмотреть записи мог любой желающий. Сайты открывались без регистрации и пароля, а возрастных ограничений для посетителей не предусматривалось.

Прокуратура сочла, что подобные материалы могут оскорблять религиозные чувства мусульман и причинять вред несовершеннолетним. В судебном решении отдельно говорится о хиджабе как религиозной атрибутике ислама, использование которой в порнографических сценах суд расценил как осквернение религии.

Суд поддержал требования надзорного ведомства и постановил признать информацию на всех трёх ресурсах запрещённой к распространению в России. Решение было обращено к немедленному исполнению.

Ранее Life.ru рассказывал, как московский суд запретил порно с актёрами в образах священников и монахинь. Тогда поводом для вмешательства прокуратуры стали три веб-страницы с откровенными роликами, в которых использовались церковная атрибутика и религиозные символы.