Фармят не в игре, а на Яузе: В Москве школьники массово подсели на рыбалку

Рыбалка неожиданно стала популярным увлечением у московских школьников и подростков. После уроков компании ребят отправляются к водоёмам и проводят там по несколько часов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Одним из любимых мест юных рыбаков стала набережная Яузы. По данным канала, в последние тёплые дни там регулярно собираются ребята от 12 до 18 лет, которые могут провести с удочками по пять-шесть часов.

Московские подростки массово увлеклись рыбалкой на Яузе. Видео © Telegram / SHOT

Рыбачат подростки компаниями, а улов превратили в своеобразное соревнование: каждая группа старается похвастаться более крупным трофеем. При этом ребята уже неплохо разбираются в речной рыбе и, например, отличают берша от судака.

Одним из самых заметных уловов, как утверждает SHOT, стал сом весом около девяти килограммов. Однако домой рыбу подростки не несут — после фотографий её отпускают обратно в воду.

Таким образом, привычный досуг со смартфоном для части московских школьников сменился многочасовыми посиделками с удочкой. Причём азарт здесь сохранился: только вместо виртуальных достижений ребята теперь сравнивают реальные уловы.

Московские школьники устроили бум рыбалки. Фото © Telegram / SHOT

Ранее Life.ru рассказывал о рыбаке из Приморья, который вытащил рекордного тунца весом 232 килограмма. Огромную рыбу удалось поймать во время морской рыбалки, а сама добыча стала одним из самых впечатляющих трофеев сезона.