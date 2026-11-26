Заключённый одной из колоний Махачкалы организовал подпольное казино и, по версии следствия, получил почти 21,9 млн рублей за девять лет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Дагестану.

По данным следствия, азартные игры с использованием игральных карт проводились с августа 2017 года по сентябрь 2026-го в исправительном учреждении в посёлке Загородном. Организатор самостоятельно подбирал участников из числа других осуждённых и определял места для проведения партий.

Ставки делали на реальные деньги. Поскольку сами заключённые не могли свободно переводить проигранные суммы, средства перечисляли их родственники. Деньги поступали на банковские счета родственницы организатора игорного бизнеса.

В результате такой схемы за всё время фигурант получил доход на сумму 21,9 млн рублей. Следователи квалифицировали его действия как незаконную организацию и проведение азартных игр в особо крупном размере.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют возможную причастность других лиц и собирают доказательства. Виновность подозреваемого предстоит установить суду.

Ранее в Мегионе полицейские раскрыли сеть подпольных казино. По версии следствия, заведениями руководил 39-летний житель Тюмени, который привлёк к работе младшего брата и знакомых. Игорные залы принимали посетителей круглосуточно.