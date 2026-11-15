В грузинском ресторане на Левашовском проспекте в Санкт-Петербурге полиция и Следственный комитет пресекли работу подпольного покерного клуба. Оперативники задержали предполагаемого организатора, администратора и трёх дилеров. Ещё 30 человек, которые пришли играть, доставили в полицию. По делу они проходят как свидетели.

По предварительным данным, клуб работал с лета и за это время принёс организаторам больше трёх миллионов рублей. Игроков приглашали через рекламу в мессенджерах. Во время обыска оперативники изъяли пять покерных столов, карты, фишки и деньги.

Как пояснили телеканалу «Санкт-Петербург» в городском управлении СК, в ноябре предполагаемый организатор проводил игры без разрешения за пределами игорной зоны. По версии следствия, он привлёк к этому троих знакомых. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

Ранее в Мегионе полицейские раскрыли сеть подпольных казино. По версии следствия, заведениями руководил 39-летний житель Тюмени, который привлёк к работе младшего брата и знакомых. Игорные залы принимали посетителей круглосуточно.