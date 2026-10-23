«Ждём взрывной рост»: Наркологи сравнили опасность онлайн-казино и ставок у букмекеров

Легализация онлайн-казино может привести к взрывному росту числа людей с игровой зависимостью. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал психиатр-нарколог Василий Шуров. Его коллега Алексей Казанцев подчеркнул: по механизму формирования зависимости казино и букмекерские ставки принципиально не отличаются.

«Я думаю, что процент лудоманов увеличится. Как это можно регулировать — непонятно. Мы ждём новый взрывной рост количества лудоманов и, как следствие, соответствующую нагрузку на экономику», — заявил Шуров.

Казанцев объяснил, что разница в устройстве азартных игр не делает ставки на спорт безопасной альтернативой казино. Букмекер закладывает в свою работу маржу, а игрок не может предсказать все обстоятельства спортивного события и гарантировать себе выигрыш.

«На самом деле механизм зависимости и там, и там одинаков», — отметил психиатр-нарколог.

По мнению Казанцева, финансовый контроль над отраслью сам по себе не снизит риск развития лудомании. Он позволит учитывать участников и обороты, но не устранит причины зависимого поведения.

При этом врач не стал однозначно прогнозировать расширение аудитории: нелегальные онлайн-казино уже доступны и продвигаются блогерами. Однако сокращения числа игроков он также не ожидает.

В качестве возможных ограничителей Казанцев предложил лимиты на время игры и суммы расходов — за одну сессию, сутки или другой период. Ещё один инструмент — обязательные охлаждающие паузы и возможность самозапрета.

«Хорошо бы на самом деле, чтобы были лимиты и по времени, и ограничения в определённых суммах — то есть за один раз, за сутки или за определенный период — и, конечно же, охлаждающие паузы», — сказал он.

Последствия зависимости, по словам врача, затрагивают не только самого игрока, но и его окружение. В поисках денег человек может обманывать близких, коллег и работодателей, придумывая чрезвычайные обстоятельства.

«Могут рассказать о том, как кто-то умер, сгорел дом или произошли еще какие-то страшные события. Каждый раз человек берет под это дело деньги у одних и тех же работодателей либо своих коллег по работе, уж я не говорю о манипуляции родственниками», — рассказал Казанцев.