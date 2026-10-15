Семейный бизнес на азарте: Братья из Тюмени организовали сеть подпольных казино

В Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая организовала сеть нелегальных игорных заведений. Среди подозреваемых оказались 39-летний житель Тюмени и его 35-летний брат. Об этом URA.ru сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, подпольный бизнес действовал с января 2024 года. Организаторы приспособили несколько помещений для проведения азартных игр, установив там специальное оборудование.

Следствие полагает, что старший из братьев руководил незаконным предприятием, привлекая к работе родственника и знакомых. Участники группы распределили обязанности между собой: одни занимались управлением, другие принимали деньги от посетителей, охраняли помещения и обеспечивали круглосуточную работу заведений.

Операцию по задержанию подозреваемых полицейские провели при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков правоохранители обнаружили и конфисковали 27 системных блоков, средства связи, электронные носители информации, модем, роутер и банковские карты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Сейчас устанавливаются все обстоятельства деятельности подпольной сети, включая возможную причастность других лиц.

Ранее Life.ru сообщал о раскрытии сети из 29 подпольных казино в Липецке. По версии следствия, участники незаконного бизнеса заработали более 58,6 миллиона рублей. Обвинения предъявили десяти местным жителям, а предполагаемого организатора заключили под стражу. Материалы уголовного дела передали в суд.