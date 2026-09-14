Ставки на 58,6 млн: В Липецке раскрыли сеть из 29 подпольных казино

Десять жителей Липецка предстанут перед судом по делу о сети нелегальных игорных точек. По версии следствия, подпольный бизнес принёс обвиняемым более 58,6 миллиона рублей. Об этом сообщили прокуратура Липецкой области и региональное управление Следственного комитета.

Фигурантами стали мужчины и женщины в возрасте от 24 до 44 лет. Следствие считает, что организованная группа работала с октября 2019 года по август 2025-го. Азартные игры проводились вне разрешённой зоны в 29 помещениях Липецка. Каждую точку оборудовали компьютерной техникой.

Предполагаемого организатора заключили под стражу. Остальным обвиняемым назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Во время расследования следователи изъяли деньги и оборудование для азартных игр. Специалисты исследовали более 100 объектов, включая носители информации.

Действия фигурантов квалифицировали по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, после чего материалы передали в Октябрьский районный суд Липецка.

Ранее Life.ru сообщал, что в Хабаровске четырёх женщин обвинили в организации подпольного казино. Следствие считает, что нелегальное заведение принесло им несколько миллионов рублей.