Хабаровские «ночные бабочки» удачи: Четыре подруги подняли миллионы на подпольном казино

В Хабаровске завершено расследование дела четырёх женщин, которые организовали незаконный игорный бизнес. За время работы заведения они получили свыше 2 млн рублей дохода, сообщили в прокуратуре Хабаровского края. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В Хабаровске четыре женщины предстанут перед судом за подпольное казино. Фото © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

История началась в марте 2025 года, когда 32-летняя жительница Хабаровска приобрела 23 игровых автомата. Технику она разместила в арендованном помещении, превратив его в нелегальное казино. Помогать с управлением заведением женщина привлекла троих знакомых. Подруги выполняли обязанности администраторов и обеспечивали работу площадки.

Посетителей принимали преимущественно в ночное время — заведение открывалось вечером и закрывалось утром. При этом попасть внутрь мог далеко не каждый: клиентов допускали только по рекомендации. За период существования незаконной точки её организаторам удалось заработать более 2 млн рублей.

Пресечь деятельность группы удалось в мае 2026 года. Операцию провели сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю совместно с региональным управлением МВД. Теперь материалы уголовного дела переданы в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. Всем четырём женщинам предъявлено обвинение по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Им вменяют незаконную организацию и проведение азартных игр организованной группой с получением дохода в крупном размере.

Ранее на Камчатке правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 11 местных жителей. Они объединились для проведения азартных игр за пределами официально разрешённой игорной зоны. Организаторы, как считают следователи, использовали специальное оборудование и при этом понимали, что подобная деятельность запрещена.